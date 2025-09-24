Mercoledì 24 Settembre 2025

La lezione agli autocrati

Pier Francesco De Robertis
La lezione agli autocrati
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Nuovo sciopero generaleEmanuele Ragnedda Ucraina RussiaAttacco FlotillaClaudia Cardinale
Acquista il giornale
VideoCardinale: "Io non mi trovavo bella, odio quelle che si rifanno"
24 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Cardinale: "Io non mi trovavo bella, odio quelle che si rifanno"

Cardinale: "Io non mi trovavo bella, odio quelle che si rifanno"

L'attrice ricorda tanti aneddoti sul set e fuori: "Luchino e i baci con la lingua..."