Mercoledì 24 Settembre 2025
Accedi
La lezione agli autocrati
Pier Francesco De Robertis
Video
Abbonamento mensile:
2 € al mese
Nuovo sciopero generale
Emanuele Ragnedda
Ucraina Russia
Attacco Flotilla
Claudia Cardinale
Città
Menù
Speciali
Video
Ultim'ora
Ricerca
Menu
Acquista il giornale
Accedi
Video
Cardinale: "Io non mi trovavo bella, odio quelle che si rifanno"
24 set 2025
WhatsApp
Facebook
X
Print
Home
Video
Cardinale: "Io non mi trovavo bella, odio quelle che si rifanno"
Cardinale: "Io non mi trovavo bella, odio quelle che si rifanno"
L'attrice ricorda tanti aneddoti sul set e fuori: "Luchino e i baci con la lingua..."
WhatsApp
Facebook
X
Print
© Riproduzione riservata
In evidenza
Il Piacere della lettura | L'intervista di Giulia Carla de Carlo a Sara Fruner
Guarda il video