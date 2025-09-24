Mercoledì 24 Settembre 2025

La lezione agli autocrati

Pier Francesco De Robertis
La lezione agli autocrati
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Cinzia Pinna scomparsaAttacco FlotillaUcraina RussiaBonus tiroideClaudia Cardinale
Acquista il giornale
VideoCardinale, Drusilla Foer: bellezza autentica, esprimeva libertà
24 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Cardinale, Drusilla Foer: bellezza autentica, esprimeva libertà

Cardinale, Drusilla Foer: bellezza autentica, esprimeva libertà

Roma, 24 set. (askanews) - "Una donna autonoma, con una bellezza autentica, una delle grandi attrici a cui molte delle giovani attrici di oggi dovrebbero riferirsi, a quel tipo di modernità, di naturalezza e di luce". Così Drusilla Foer, ricordando Claudia Cardinale, scomparsa a 87 anni, a margine della presentazione della nuova stagione del Teatro Brancaccio a Roma dove sarà in. scena con ""Frida Opera Musica". E parlando delle sue interpretazioni, ha aggiunto: "Forse la scena de 'Il Gattopardo' in soffitta, questa 'selvaggia' che corre, libera, o anche certi western, esprimeva un grande erotismo e una grande libertà".