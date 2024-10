Carceri, Tajani: lavorare su pene alternative e detenzione preventiva Roma, 3 ott. (askanews) - "Abbiamo constatato che la soluzione migliore per il sovraffollamento è fare in modo che i detenuti tossicodipendenti possano scontare la pena in comunità di recupero, bisogna poi incrementare il numero dei giudici di sorveglianza per far uscire il maggior numero possibile di detenuti che ne hanno il diritto e rimangono in carcere per lungaggini burocratiche; c'è poi il tema fondamentale della carcerazione preventiva, su cui dobbiamo lavorare anche dal punto di vista legislativo, perché in media chi è in carcerazione preventiva poi per il 50% viene assolto". Lo ha detto Antonio Tajani, ministro degli Esteri e vice presidente del Consiglio, in una conferenza stampa nella sede di Forza Italia.