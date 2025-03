Carceri, Braga (Pd): servono risposte immediate dal governo Roma, 12 mar. (askanews) - "Assieme alle altre opposizioni abbiamo chiesto la calendarizzazione di due mozioni urgenti per discutere sulle risposte da dare per affrontare l'emergenza carcere nel nostro Paese". Così la capogruppo Pd alla Camera Chiara Braga, a margine della conferenza stampa sulle carceri convocata dalle opposizioni a Montecitorio. "Di fronte all'inazione del governo sul sovraffollamento delle carceri e sulla situazione tragica e drammatica delle detenute madri, delle fragilità vissute dai detennuti negli istituti penitenziari, chiediamo risposte immediate non solo attraverso la creazione di nuovi carceri ma con l'ampliamento delle misure alternative alla pena", ha detto ancora Braga sottolineando che occorre dare "piena attuazione all'articolo 27 della Costituzione che prevede la funzione rieducativa della pena, grado di civiltà e di democrazia di un Paese".