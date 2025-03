Carceri, Boschi (Iv): sì a liberazione anticipata speciale Roma, 12 mar. (askanews) - "La situazione del sovraffollamento delle carceri è insostenibile: non ci sono condizioni dignitose per i detenuti e nemmeno per chi ci lavora. Si convochi immediatamente una seduta straordinaria della Camera sull'emergenza. Meloni e il governo non possono continuare a far finta di nulla". Lo ha detto la presidente dei deputati di Italia Viva, Maria Elena Boschi, a margine di una conferenza stampa con le opposizioni sull'emergenza carcere. "Siamo favorevoli alla liberazione anticipata speciale per chi è già in condizioni di fine pena - 75 giorni da scontare - e nel caso in cui il magistrato dia parere favorevole", ha spiegato Boschi, citando uno dei punti della mozione, contestato dal M5s. "È una soluzione immediata per una situazione ormai diventata esplosiva", ha aggiunto. "Poi serviranno soluzioni di lungo respiro: più magistrati di sorveglianza, più personale nelle carceri compresa la polizia penitenziaria, più educatori e più psicologi. Servirà anche maggiore attenzione al tema sanitario nelle carceri. Le ricette che il governo Meloni ha messo in campo non stanno funzionando, anzi dopo il decreto legge dell'estate scorsa, la situazione nelle carceri è peggiorata. Ricordo che il Presidente della Repubblica più volte ha richiamato il Parlamento e il governo ad intervenire", ha detto ancora Boschi.