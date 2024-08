Capri intensifica i controlli sui faraglioni contro "pirati del mare" Roma, 12 ago. (askanews) -Controlli con motovedette intensificati nel weekend appena trascorso intorno ai Faraglioni di Capri e lungo le coste dell'isola, così come disposto dal Prefetto di Napoli. Nel corso della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, il Prefetto aveva nei giorni scorsi sollecitato un potenziamento dei servizi di controllo in mare da parte della Capitaneria di Porto e delle altre forze di polizia per evitare il ripetersi da parte delle imbarcazioni di violazioni varie alle ordinanze e alle norme del codice della navigazione, relative al superamento dei limiti di velocità e al mancato rispetto della distanza minima dalla costa. Tra i sorvegliati speciali ci sono i celeberrimi Faraglioni, al centro di "inchini" o avvicinamenti pericolosi. In azione contro i pirati del mare le motovedette della Guardia Costiera, della Guardia di Finanza e delle altre forze dell'ordine che hanno potenziato i pattugliamenti.