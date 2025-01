Capodanno lunare in Cina, il 29 gennaio inizia l'anno del serpente Roma, 9 gen. (askanews) - Lanterne cinesi, buste rosse per le offerte di denaro e rappresentazioni di serpenti sono in vendita al mercato all'ingrosso di Yiwu, in Cina, in vista delle festività del Capodanno lunare. Secondo il calendario lunare, l'anno del serpente inizierà il 29 gennaio.