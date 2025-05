Cantieri sicuri e sostenibili, Damiano: focus su prevenzione Roma, 8 mag. - "L'obiettivo di Green Building è di costruire case verdi, ecosostenibili, di avere uno sviluppo armonico delle città che guardi alle periferie. L'intesa fra Green Building e Lavoro Welfare vuole anche incrementare l'attenzione già prevista al tema della prevenzione, vale a dire al cantiere sicuro, al cantiere trasparente, al cantiere che, con l'uso della digitalizzazione e dei nuovi strumenti di intelligenza artificiale, sia in grado di garantire l'integrità psicofisica dei lavoratori che costruiscono le case ecocompattibili". Lo ha dichiarato Cesare Damiano, Presidente Associazione Lavoro &Welfare, in occasione della firma del protocollo per cantieri più sicuri e sostenibili con GBC Italia.