Cantieri sicuri, Capaccioli: bene protocollo sostenibilità Roma, 8 mag. - "L'edilizia sostenibile non può e non deve essere assente dalla metodologia di realizzazione di un edificio green. Ecco perché l'accordo sancito oggi con il Lavoro e Welfare e Green Building Council Italia avvia un percorso che tende a mettere al centro delle scelte e della strategia di sviluppo in materia di sostenibilità nell'ambiente costruito anche la dignità del lavoro e la sicurezza dei lavoratori all'interno dei cantieri che realizzano questa tipologia di costruzione. Non possiamo far finta di nulla, non possiamo mettere la testa sotto la sabbia: è importante avere rispetto delle regole sul lavoro, è importante dare dignità al lavoro dell'essere umano all'interno dei cantieri. Su questo, Green Building Council, oltre a quanto già fatto con gli accordi collaborativi e il nostro position paper, si prodigherà nel produrre documenti tecnici insieme a Lavoro e Welfare, in cui saranno definite le migliori modalità per avere un cantiere che possiamo definire realmente e concretamente sostenibile". Lo ha dichiarato Fabrizio Capaccioli, Presidente di GBC Italia, in occasione della firma con Lavoro&Welfare di un protocollo per cantieri sicuri e sostenibili.