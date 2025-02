Cantare le hit con Nek, Filippo Neviani si prepara al ritorno live col karaoke Milano, 26 feb. (askanews) - Canzoni da cantare a squarciagola, brani che sono nell'immaginario di tutti, Nek, dopo un anno di successi, con oltre 30 anni di carriera alle spalle, ha voluto festeggiare le nuove sfide che lo attendono in una serata Karaoke, con amici e giornalisti. Filippo Neviani è pronto a riabbracciare live il suo pubblico con una serie di concerti estivi nel tour NEK HITS - LIVE 2025. "Ci saranno tutte le hits, perché io voglio sentire cantare le canzoni. NECK HITS è fatto apposta per cantare. Chi viene ai concerti vuole ascoltare le hits di quel cantante. E quindi sto pensando a. come articolare la scaletta a magari qualche bonus track di qualche pezzo che la gente conosce, perché immagino che tanti saranno i miei fan, oltre che magari qualche curioso che non è mai venuto a vedermi e magari è qualcosa, infilerò anche qualche chicca." Forte anche del successo televisivo come conduttore della quarta edizione di "Dalla Strada al Palco", Nek torna dal vivo con nuova linfa. "C'è un'esperienza tale che mi permette di potermi godere il palco e non subirlo. All'inizio il palco forse lo subivo un po' di più. Sai, ero alle prime armi, ero un poco più che ventenne con un'esperienza minima fatta nelle sagre di paese. Quindi poi quando sono salito sul palco per essere efficace in poco tempo con le mie canzoni, beh lì diciamo che si faceva sul serio e quindi ho cominciato a... è come quando fai un allenamento in palestra, più ti alleni, più il tuo fisico risponde, diventi prestante, è la stessa cosa". Per ripercorrere la carriera di Nek, per tutto il 2025 la sua discografia verrà pubblicata album per album in vinile cristallo. "Il vinile rappresenta proprio la musica, almeno l'effetto che fa a me è proprio rappresentare qualcosa, la proprietà di quell'artista, quell'opera che ti trasferisco, ti regalo e diventa un oggetto. Alla fine torniamo sempre lì. Io, per farti capire cosa penso di te, ti abbraccio, ti ho già detto tutto, però ti abbraccio, ti tocco, non ti do l'idea che tu mi possa piacere o possa andare d'accordo con te. Quindi alla fine è sempre l'emozione che andiamo a rincorrere". Nek poi propone ai fan un viaggio attraverso il tempo con NEK HITS, una mini-serie di 14 episodi sul suo canale YouTube online a partire da marzo, in cui si racconta da solo e in prima persona.