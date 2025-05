Cannes, Halle Berry vittima del dress code: ho dovuto cambiare abito Cannes, 14 mag. (askanews) - Halle Berry, nella giuria del 78esimo Festiva di Cannes, si mostra un po' rammaricata, scherzando sul fatto che a causa delle nuove regole sul dress code di questa edizione è stata costretta a scegliere un abito diverso da quello che aveva programmato di indossare sul red carpet. "Avevo un fantastico abito di Gupta da indossare questa sera, e non posso metterlo a causa dello strascico troppo lungo - ha spiegato in conferenza stampa l'attrice - quindi ovviamente seguirò le regole... Ma per quanto riguarda la nudità credo sia una buona regola". In un documento del Festival 2025 si precisa che "per motivi di decenza la nudità è vietata sul red carpet, così come in qualsiasi altro luogo del Festival". Inoltre, "non sono ammessi abiti, in particolare quelli lunghi, il cui volume impedisce il movimento degli ospiti e rende difficile sedersi in sala". E l'abito scelto da Halle Berry rientrava tra questi.