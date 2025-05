Cannes, con Wes Anderson sul red carpet da Del Toro a Julianne Moore Cannes, 19 mag. (askanews) - L'arrivo di Wes Anderson a Cannes con i suoi super cast è sempre una festa. Quest'anno per "La Trama Fenicia", che sarà nei cinema italiani dal 28 maggio, ha portato sul tappeto rosso il protagonista Benicio Del Toro e Mia Threapleton, figlia di Kate Winslet, al suo primo film made in Hollywood. Naturalmente non poteva mancare l'attore simbolo dei film del regista statunitense, Bill Murray, accompagnato sul red carpet dall'attrice francese Charlotte Gainsbourg, anche lei nel cast, insieme ai britannici Riz Ahmed, Benedict Cumberbatch e Rupert Friend. E il parterre degli invitati non era da meno. Sul tappeto rosso prima della proiezione del film di Anderson hanno sfilato Eva Longoria in abito rosa scintillante, l'elegantissima giurata Halle Berry, una Carla Bruni splendente in abito rosso, e la più raffinata delle attrici americane, Julianne Moore. Mentre al braccio del ministro della cultura francese Rachida Dati sono arrivati due grandi Maestri del cinema francese, Claude Lelouch e Costa-Gavras.