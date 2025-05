Cannes 78 al via tra le star: De Niro, Scarlett Johansson, Tom Cruise Cannes, 12 mag. (askanews) - I turisti si fanno i selfie e scattano foto sotto al manifesto di Anouk Aimée e Jean-Louis Trintignant in "Un uomo, una donna" di Claude Lelouch, manifesto di questa 78esima edizione. È tutto pronto per il Festival di Cannes edizione 2025 che fino al 24 maggio porterà sulla Croisette star e mondanità da tutto il mondo. A partire da Robert De Niro che riceverà la Palma d'oro alla carriera a 81 anni, durante la cerimonia d'apertura. Un ritorno a casa per l'attore che qui nel 1976 vinse con "Taxi Driver". Grande attesa anche per Tom Cruise che ha scelto Cannes per l'anteprima mondiale di "Mission: Impossible - The Final Reckoning", ultimo capitolo della saga d'azione cominciata quasi 30 anni fa, con la regia di Brian De Palma, uno dei film fuori concorso più attesi, insieme con "Highest 2 Lowest", il nuovo thriller di Spike Lee con Denzel Washington ed "Eleanor the Great" di Scarlett Johansson, per la prima volta a Cannes da regista. Tra le star in arrivo anche Benicio del Toro, Joaquin Phoenix, Emma Stone, Austin Butler, Paul Mescal, Josh O'Connor. E ancora Robert Pattinson, Jennifer Lawrence, Kristen Stewart, Chris Evans. In gara 21 film, tra cui c'è anche l'italiano "Fuori" di Mario Martone con Valeria Golino, Matilda De Angelis ed Elodie. E nella giuria, presieduta da Juliette Binoche, c'è anche l'attrice italiana Alba Rohrwacher. L'attore e regista francese Laurent Lafitte, che condurrà le cerimonie di apertura e chiusura, come già aveva fatto nel 2016, ha detto di essere pronto come se dovesse "interpretare un personaggio": "Mi piacciono le cerimonie, mi divertono. Essendo tutto molto codificato, è anche interessante in questi casi fare un piccolo passo di lato. Ma a Cannes è impossibile fare i furbi, si deve rimanere al servizio del cinema e presentare il cinema. È questo il vero scopo".