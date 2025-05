Candidati a David al Quirinale: da Celeste Dalla Porta a Elio Germano Roma, 7 mag. (askanews) - Il cinema italiano al Quirinale. I candidati ai David di Donatello hanno sfilato davanti alla sede della Presidenza della repubblica dove sono attesi per la tradizionale cerimonia prima dell'assegnazione dei riconoscimenti. Fra loro Elena Sofia Ricci, che condurrà la 70esima cerimonia di premiazione insieme con Mika, Celeste Dalla Porta, candidata a miglior attrice protagonista per "Parthenope" di Paolo Sorrentino; Fabrizio Gifuni, candidato a miglior attore protagonista per "Il tempo che ci vuole"; Valeria Bruni Tedeschi, candidata a miglior attrice non protagonista per "L'arte della Gioia" con la regia di Valeria Golino; Tecla Insolia, candidata migliore attrice protagonista sempre per "L'arte della Gioia", Francesco Di Leva, candidato miglior attore non protagonista per "Familia"; Silvio Orlando, candidato miglior attore protagonista per "Parthenope", stessa categoria per Elio Germano per "Berlinguer - La grande ambizione", e Ferzan Ozpetek, il suo "Diamanti" in lizza per miglior canzone originale e miglior attrice non protagonista Geppi Cucciari.