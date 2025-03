Canada, Mark Carney sarà il successore di Trudeau Ottawa, 10 mar. (askanews) - L'ex governatore della Banca del Canada Mark Carney è stato eletto nuovo leader del Partito liberale al governo in Canada dopo le dimissioni di Justin Trudeau. Carney diventerà ora il nuovo premier del paese, secondo la dichiarazione del partito che ha votato a porte chiuse. Carney è considerato un economista di talento, è riuscito a salvare l'economia canadese dal collasso durante la crisi finanziaria del 2008. E' stato il primo governatore della Banca d'Inghilterra a essere nato fuori dal Regno Unito ed è stato inviato speciale delle Nazioni Unite per l'azione per il clima e le finanze. Con una prima dichiarazione, Carney ha affermato che il Canada non farà mai parte degli Stati Uniti, nonostante le minacce del Presidente Trump. "Gli americani vogliono le nostre risorse, la nostra acqua, la nostra terra, il nostro paese. Pensateci. Se ci riuscissero, distruggerebbero il nostro stile di vita. L'America non è il Canada. E il Canada non farà mai parte dell'America in alcun modo, forma o aspetto", ha affermato Carney nel primo discorso post-elettorale al suo partito. La sua dichiarazione arriva in un momento di forti tensioni tra Ottawa e Washington sui dazi commercali. A dicembre, Trump si è riferito al Primo Ministro canadese Justin Trudeau come al "governatore" del "Grande Stato del Canada" e aveva già minacciato dazi, poi il 3 febbraio, dopo aver prestato giuramento come presidente degli Stati Uniti, ha suggerito che il Canada diventasse il 51° stato americano per evitare i dazi e per ricevere protezione militare.