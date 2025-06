Campari Group apre a nuove chance di mercato Milano, 19 giu. - Campari Group, azienda che opera a livello globale nel settore delle bevande alcoliche, ha allargato la propria attività verso nuove prospettive di mercato preservando un connubio vincente: il rispetto della tradizione italiana ed una contestuale innovazione. Alberto Ponchio, Senior Marketing Director Campari Group, ha dichiarato: "Ci confrontiamo ogni giorno con un mercato che cambia molto rapidamente, ma noi abbiamo un portafoglio di marchi fortissimo. Grazie alla tradizione della nostra azienda che ha creato il mercato degli aperitivi, riusciamo ad innovarci ogni giorno. Oggi si aggiungono altre due novità che rinforzano il mondo Spritz, per restare ancora di più al passo con i tempi". In particolare, Campari Group ha introdotto delle novità in vista dell'estate. "Siamo emozionati perché apriamo l'estate abbinando agli iconici Aperol, Campari e Cynar Spritz anche Sarti Rosa Spritz e Mondoro Hugo Spritz" - prosegue Alberto Ponchio - "Due novità che vanno ad ampliare la nostra offerta con un mondo più fruttato nel caso di Sarti e più floreale e fresco con Mondoro". Le novità presentate certificano il segmento di mercato di riferimento di Campari Group allargando contestualmente gli orizzonti dell'azienda verso una nuova proposta di business che possa affiancarsi all'esperienza consolidata nel settore del beverage da aperitivo