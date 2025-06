Campari celebra il rapporto con Milano in un tre giorni di incontri Milano, 6 giu. - Una tre giorni di appuntamenti ed eventi dedicata al legame tra Milano e Campari, un viaggio immaginato per toccare arte, storia e cultura intorno a un edificio simbolo della città come la Torre Velasca, da poco restaurata, ma da sempre una delle architetture più note della Milano moderna. L'evento "The Red View - Unveiling Passion" è dedicato alla relazione tra Campari e la città da cui l'azienda è partita, che potrà essere letteralmente osservata dal 16esimo piano della Velasca, che è il cuore dell'evento. L'idea è stata quella di creare un Osservatorio Campari, che permetta di guardare a luoghi come il primo stabilimento, oppure alla Galleria Vittorio Emanuele e al Teatro Alla Scala, che hanno giocato un ruolo nella storia di Campari che, proprio nel suo locale in Piazza Duomo, il Camparino, ha aperto le porte al mondo. Incontri, talk, dj set, un Mirror Bar, ma anche la finale della XI edizione della Campari Bartender Competition, organizzata da Campari Academy: questi gli eventi principali della tre giorni, con ospiti come Claudio Santamaria o Joan Thiele.