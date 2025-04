Campania, Manfredi: "Per le Regionali serve una coalizione ampia" Roma, 10 apr. (askanews) - "È necessario costruire una coalizione ampia, una coalizione che vada dai moderati ai riformisti fino al M5s. Bisogna partire dai contenuti, dal programma, dal confronto sui bisogni dei cittadini e poi trovare un candidato che sia capace di interpretare questa esperienza. Sicuramente il governatore De Luca può e deve dare un contributo a questa coalizione, anche partendo dall'esperienza di questi dieci anni e fare in modo che si possa andare alle elezioni in maniera compatta e coesa": lo ha dichiarato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi a Start su Sky TG24 a proposito delle prossime elezioni per la Regione Campania e dopo che la Consulta ha rigettato la legge che permetteva a De Luca di correre per un terzo mandato.