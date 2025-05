Campagna ESEO Italia per patologie gastrointestinali eosinofile Roma, 13 mag. (askanews) - "È in pieno svolgimento la campagna di sensibilizzazione che ESEO Italia organizza durante il mese di maggio. Siamo giunti alla quarta edizione, che quest'anno si arricchisce di nuovi network internazionali ed anche la Giornata specifica per l'esofagite eosinofila, il 22 maggio, diventa mondiale. Tutti insieme per andare a riconoscere segni e sintomi di questa patologia, che è ancora poco diagnosticata". Lo ha detto Roberta Giodice, presidente di ESEO Italia, Associazione di famiglie contro l'esofagite eosinofila e le patologie gastrointestinali eosinofile. "Tanti gli interventi e le iniziative: più di 50 equipes divulgheranno materiale informativo, ci saranno consulenze telematiche, open-day che aiuteranno le persone che possono avere un sospetto di queste patologie a confrontarsi con specialisti, un incontro istituzionale, un week-end per le famiglie - ha aggiunto -. Visitate il nostro sito, www.eseoitalia.it, dove potrete vedere tutte le iniziative, sia in Italia che nel mondo".