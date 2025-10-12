Domenica 12 Ottobre 2025

Raffaele Marmo
12 ott 2025
Camion di aiuti verso Gaza al valico di Rafah

In coda decine di tir carichi di cibo, carburante e forniture mediche