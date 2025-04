Camilla in visita a una scuola romana, poi le viene offerta una pizza Roma, 9 apr. (askanews) - Mentre Re Carlo III, durante la visita ufficiale in Italia, era impegnato a Roma con la premier Giorgia Meloni a Villa Doria Pamphilij, poi con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'ex Mattatoio nel quartiere Testaccio, la regina Camilla si è recata presso l'Istituto Alessandro Manzoni nel quartiere Appio Latino. Accolta da applausi e dagli studenti con in mano bandierine britanniche, Camilla ha incontrato studenti, dirigenti scolastici, maestre e il direttore del British Council, Brian Young. Con lei nella visita anche il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. Uscendo dalla scuola le è stata offerta anche una pizza, tra i simboli del Made in Italy.