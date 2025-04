Camera di commercio Milano: due masterclass per il futuro Milano, 7 apr. (askanews) - La digitalizzazione, la cultura del dato, sono le chiavi per la crescita delle aziende, soprattutto le micro, piccole e medie imprese: aprono le porte della competitività in un panorama economico in continua evoluzione. La Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi, tramite Punto Impresa Digitale, presenta 2 corsi di formazione, dedicati ad aziende manifatturiere e retail con lo scopo di avanzare il business grazie alla trasformazione digitale. Realizzate in partnership con UCIMU, l'associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot, automazione e di prodotti a questi ausiliari, e con Netcomm, il Consorzio del Commercio Digitale Italiano, le due masterclass sono indirizzate a 15 aziende del comparto manifatturiero e 15 aziende del settore retail delle province di Milano, Monza-Brianza e Lodi. Come spiega Elena Vasco, Segretario Generale Camera di commercio di Milano Monza-Brianza e Lodi: "Per Camera di commercio il vero cambiamento è mettere le imprese al centro, impegnandoci a soddisfare a pieno le loro esigenze con servizi innovativi. Facciamo questo anche con strumenti e assistenze sempre più evoluti, perché viviamo nel contesto attuale e reale e quindi non possiamo dimenticare che tutta la parte digitale è fondamentale anche nell'assistenza alle imprese", afferma.