"Camera Approva la Separazione delle Carriere dei Magistrati: Tensione e Proteste in Aula"

Con 243 voti a favore e 109 contrari, l’Aula della Camera ha dato il via libera in terza lettura alla separazione delle carriere dei magistrati. La maggioranza assoluta, che è stata così raggiunta, è sufficiente al prosieguo dell’iter della riforma costituzionale. Non è invece stata centrata, come previsto, la maggioranza dei due terzi che avrebbe precluso il referendum. Il provvedimento approda ora all’esame del Senato per il quarto e ultimo passaggio parlamentare. Una volta incassato il secondo via libera dall’aula di Palazzo Madama, il disegno di legge costituzionale sarà sottoposto a referendum: saranno i cittadini italiani, in primavera, a decidere se approvare o bocciare la riforma. L’esito della votazione è stato accompagnato dagli applausi della maggioranza e da momenti di tensione tra i banchi dell’emiciclo. Bagarre in Aula dopo il via libera alla riforma della separazione delle carriere. Il Pd, per voce della capogruppo Chiara Braga, ha criticato aspramente i membri del governo presenti per aver applaudito dopo l’ok. A quel punto diversi esponenti delle opposizioni si sono avvicinati ai banchi del governo per protestare. Mentre il presidente di turno Sergio Costa invitava a mantenere la calma, saliva la tensione tra esponenti di diversi schieramenti che stavano per arrivare alle mani. Dopo diversi richiami ai deputati, tra questi Donno (M5s), la seduta è stata temporaneamente sospesa per poi riprendere dopo qualche minuto. Cosa prevede la riforma e come funziona oggi? L’articolo continua su quotidiano.net
© Riproduzione riservata