CALLforAI, il MIP premia 5 migliori idee di startup integrate con IA Roma, 20 set. (askanews) - "CALLforAI": questo il titolo della dodicesima CALLforIDEAS di Murate Idea Park (MIP), i bandi pubblici che il MIP, incubatore di startup di Firenze, apre ogni 6 mesi, e tramite i quali si va a caccia di idee innovative ad alto contenuto tecnologico per fare impresa. Il bando (aperto dal 1 febbraio fino al 31 marzo) puntava su progetti di business con riferimento a un tema più attuale che mai: le applicazioni dell'Intelligenza Artificiale. "Le oltre 40 candidature che abbiamo avuto dovevano essere tutte integranti e quindi dovevano applicare l'IA. Abbiamo fatto in realtà un percorso pre-incubazione, diciamo, e sarà solo ora per i 5 che metteremo in campo della formazione ad hoc sull'Intelligenza artificiale", ha spiegato Elena Nanni, coordinatrice Murate Idea Park. "Giurisapp", app che semplifica la gestione legale automatizzando la redazione di atti con l'AI, ottimizzando il lavoro degli avvocati, è tra le 5 startup vincitrici della XII CallMIP che si aggiudicano il periodo di incubazione; poi "Pargolino", un braccialetto per bambini da 0 a 5 anni, ideato per il monitoraggio della salute; e ancora tra le prime 5 "Molotech", un progetto nato nell'ambito della ricerca universitaria, che intende diffondere delle comunità energetiche rinnovabili, con l'obiettivo di incentivarne la sostenibilità e l'autosufficienza energetica. E poi "StarNet", dedicata all'assistenza per gli anziani con l'Intelligenza artificiale, con monitoraggio personalizzato e supporto via WhatsApp. Tra le prime 5 anche "LivingOn", una startup che integra l'IA per la ricerca di location per eventi privati e professionali, una sorta di "Airbnb delle location". Inoltre la giuria popolare ha votato per un'ulteriore startup: "Easea.app", un gestionale per il noleggio barche che, grazie all'Intelligenza artificiale, aiuta i proprietari a gestire le prenotazioni e a velocizzare la comunicazione con il cliente, eliminando errori e overbooking. "In 7 anni di attività abbiamo accompagnato più di 100 idee e fatte diventare impresa. Questa è la missione di Murate Idea Park nata con un mandato specifico dei soci fondatori, Camera di Commercio, Comune di Firenze, Città metropolitana e Confindustria", ha spiegato Claudio Terrazzi, presidente Murate Idea Park. Le startup accederanno ad un programma per trasformarsi in imprese pronte al lancio sul mercato attraverso il lavoro della Community MIP, formata da startupper, mentor, imprenditori, investitori, enti e istituzioni. "Fondamentali sono le startup, perché le startup sono delle nuove idee, che vanno a creare imprese, noi che sosteniamo le imprese non possiamo che sostenerle", ha ricordato Massimo Manetti, presidente della Camera di commercio di Firenze. La CALL ha avuto luogo con il patrocinio del Comune di Firenze e Camera di Commercio di Firenze ed in collaborazione con: BAN Firenze, PID - Punto Impresa Digitale, Impact Hub, Team4Idea, Requrv, Clickbando e Balloon. Murate Idea Park (MIP) è un incubatore di startup in fase pre-seed, nato su iniziativa della Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali "Piero Baldesi", per volere del Comune di Firenze, Camera di Commercio, Città Metropolitana e Confindustria Toscana Centro e Costa. Attraverso attività di scouting, MIP mira a promuovere la nascita e la crescita di nuove imprese innovative, facendo leva su formazione e mentoring. Le 5 idee di business vincenti sono state scelte da una giuria tecnica composta da: Gianluca Angusti - Confindustria Toscana Centro e Costa; Carlo Badiali - PID e Camera di Commercio Firenze; Davide Rogai - CdA Murate Idea Park; Lorenzo Ferrara - Presidente di BAN Firenze; Flavia Marzano - mentorMIP ed esperta di Intelligenza Artificiale; Claudio Pacini - CEO di Requrv; Carlo Alberto Benassi - Founder di Team4Idea; Francesco di Gennaro - Founder di Clickbando; Patrizio Lodetti - Co-founder di Balloon. La competition è stata moderata da Elena Nanni, Coordinatrice di Murate Idea Park.