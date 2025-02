Calenda: Santanchè? La mandassero via e chiudiamo questa storia Roma, 12 feb. (askanews) - "La Santanché è inadatta a fare il ministro, non penso a una persona più lontana da un ruolo istituzionale: la mandassero via e chiudiamo questa storia". Così ha detto Carlo Calenda parlando con i cronisti in tribunale a Roma, dopo essere stato ascoltato come testimone nel processo Regeni. Rispetto allo scontro tra politica e magistratura ed alla scelta dell'opposizione in Parlamento di presentare una mozione di sfiducia, il segretario di Azione ha aggiunto: "La Santanché non la vuole più nessuno al Governo, a partire dai partiti di maggioranza, ma nel momento in cui votano tutti a favore li hai ricompattati e quella può dire 'ho la fiducia del Parlamento': è una roba idiota. E' l'unico modo in cui puoi salvarla, perché alla fine della mozione potrà dire: 'ho la fiducia del Parlamento'"