Caldo ad Atene, la salita all'Acropoli sotto il sole rovente Atene, 1 lug. (askanews) - La lenta salita verso l'Acropoli di Atene sotto il sole rovente. Anche la Grecia alle prese con l'ondata di caldo estremo che sta colpendo l'area Mediterranea da giorni, dalla Spagna all'Italia, passando per Francia e Balcani, con picchi che sfiorano i 40 gradi. I visitatori cercano riparo sotto un tendone allestito per creare un po' di ombra all'ingresso, prima di affrontare la salita. Cappellino o ombrello quasi d'obbligo per quella che sembra una vera impresa.