Caldo, a Madrid "è come essere dentro a un forno" Madrid, 30 giu. (askanews) - "Qui è come essere dentro un forno". Effetto dell'ondata di calore a Madrid, fra le città europee che sta registrando temperature da record. "Quest'anno mi sembra sia stato pazzesco, soprattutto tenendo conto che siamo passati da un clima molto freddo e improvvisamente al caldo - dice Raquel Lopez, insegnante - credo di notare come le stagioni stiano cambiando e penso sicuramente che sia un prodotto del cambiamento climatico e vedremo cosa succederà nelle altre estati".