Calderone: confronto su sicurezza proseguirà con tavoli settoriali Roma, 20 mag. (askanews) - Il confronto sui temi della sicurezza sul lavoro, dopo le riunioni di oggi a Palazzo Chigi con le organizzazioni datoriali "proseguirà congiuntamente con sindacati e imprese con tavoli settoriali al Ministero del Lavoro". Lo ha annunciato la ministra Marina Elvira Calderone a margine degli incontri. In particolare, ha proseguito, "sarà convocato presto un tavolo per quella che sarà l'emergenza caldo, in più parleremo di formazione, edilizia, agricoltura, patente a crediti. Perché gli strumenti che abbiamo messo in campo sono da potenziare ma allo stesso tempo ci stanno dando risposte importanti anche sul fronte dei controlli e della prevenzione dei rischi".