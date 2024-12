Calcio, Spalletti: dobbiamo avere ambizione e mirare in alto Roma, 10 dic. (askanews) - "Dobbiamo avere per forza, vista la tradizione che ci accompagna e visto ciò che ha fatto la nostra Nazionale in passato, avere ambizione e mirare in alto". Così il ct della Nazionale, Luciano Spalletti, a margine della presentazione a Roma, alla Farnesina, della Mostra "Sfumature di Azzurro", organizzata e curata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio insieme al Museo del Calcio di Coverciano. Parlando poi del sorteggio dei gironi di qualificazione ai Mondiali 2026 che ci sarà venerdì 13 dicembre, Spalletti ha affermato: "È chiaro che le responsabilità sono molte, questo sorteggio varierà un po' in base a quello che sarà il risultato che porteremo a casa con la Germania, ma noi ora abbiamo fatto vedere di aver preso delle cose che ci possono lasciare abbastanza convinti di potercela fare".