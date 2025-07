Calcio in lutto, muore a 28 anni la star del Liverpool Diogo Jota Roma, 3 lug. (askanews) -Il mondo del calcio in lutto per la morte del calciatore 28enne Diogo Jota e di suo fratello André Silva in un incidente stradale in Spagna. L'auto su cui viaggiava l'attaccante portoghese del Liverpool, star del campionato inglese, secondo la Guardia Civil è uscita fuori strada poco dopo la mezzanotte nella provincia di Zamora, nel comune di Cernadilla. Il veicolo è poi andato in fiamme. Il Liverpool, dove giocava da cinque anni, si è detto "scioccato" per la "perdita inimmaginabile", offrendo "tutto il sostegno" alla famiglia e agli amici dei due giocatori. Anche il fratello era un calciatore professionista nella seconda divisione. "Una notizia devastante - ha commentato il primo ministro britannico Keir Starmer - sono sicuro di parlare a nome di tutti dicendo che il nostro primo pensiero va alla sua famiglia e ai suoi amici, ma ci sono milioni di tifosi del Liverpool e appassionati di calcio e non, che saranno scioccati da questa notizia". Cordoglio e lacrime per la sua scomparsa: dalla Federcalcio portoghese alla Federcalcio italiana, da Cristiano Ronaldo ad altri colleghi, alle maggiori squadre mondiali. Jota si era sposato pochi giorni fa. Lascia anche tre figli.