Byd Dolphin Surf: l'elettrica compatta, tecnologica e accessibile Milano, 22 mag. (askanews) - Il gruppo cinese Byd lancia in Europa l'elettrica compatta Dolphin Surf con prezzi a partire per l'Italia sotto i 19mila euro. Una vettura attesa da tempo e che promette di dare del filo da torcere alla concorrenti: "Da mesi riceviamo domande su questa vettura, e sappiamo quanto sia alta la richiesta di auto elettriche più accessibili in Europa", ha detto la vice presidente del gruppo, Stella Li. La Dolphin Surf misura 3,99 metri ed ha un design sportivo e funzionale con un abitacolo high tech rifinito e curato e un bagaglio capiente per la categoria. All'interno spiccano il caratteristico grande schermo touch rotante per l'infotainment (compatibile con Apple e Android) con vano per la ricarica wireless alla base, e il cockpit digitale con le informazioni di viaggio dietro il volante. La piattaforma nativa elettrica è sviluppata da Byd come le batterie da 30 kWh e 43,2 kW per un'autonomia fino a 322 km (ciclo Wltp combinato). Due le potenze anche per il motore 65 kW e 115 kW per il top di gamma. La capacità di ricarica varia arriva a 85 kW che consente di passare dal 10 all'80%, in 30 minuti. Numerosi gli Adas di serie fra cui sensori di parcheggio e telecamera posteriore. Tre gli allestimenti Active, Boost e Comfort con prezzi a partire da 18.990 euro.