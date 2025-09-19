Giovedì 18 Settembre 2025
Video
VideoBuon compleanno Sofficini, compie mezzo secolo un prodotto icona
19 set 2025
Buon compleanno Sofficini, compie mezzo secolo un prodotto icona

Roma, 18 set. (askanews) - Compie 50 anni uno dei prodotti che ha scritto la storia dei piatti pronti surgelati: i Sofficini Findus. Nati nel 1975, hanno aiutato innumerevoli massaie a 'liberare' un po' del proprio tempo mettendo comunque in tavola un piatto gustoso amatissimo dai bambini. Hanno attraversato la storia dell'Italia, dall'artigianalità all'industrializzazione, e si sono evoluti con essa. Renato Roca - Country Manager Findus Italia: "Celebriamo oggi i 50 anni di Sofficini Findus, un prodotto simbolo e iconico per quanto riguarda Findus, ma direi anche simbolo ed iconico dell'innovazione industriale applicata al cibo e di una modalità di alimentazione rappresentata dal claim originale 'il nuovo piatto che libera dall'abitudine'". "Sofficini in questi 50 anni ha portato sulle tavole degli italiani innovazione, allegria, gusto e spensieratezza". La forma, la panatura croccante, il ripieno cremoso sono diventati iconici: da quando venivano chiusi a mano da 50 addette a oggi, i Sofficini hanno affrontato un lungo viaggio nei gusti degli italiani. Renato Roca - Country Manager Findus Italia: "Un viaggio durato 50 anni in cui Sofficini ha saputo reinventarsi nella forma nella comunicazione nel prodotto nei gusti, ma sempre rimanendo fedele a se stesso". Oggi il 'fenomeno Sofficini' ha numeri importanti. Renato Roca - Country Manager Findus Italia: "I sofficini sono presenti oggi in 5 milioni di famiglie italiane: nell'ultimo anno abbiamo prodotto nel nostro stabilimento di Cisterna di Latina, che è il cuore pulsante di Findus Italia, 27 milioni di confezioni che corrispondono a 7mila tonnellate". "Nel corso di questi 50 anni abbiamo prodotto circa 2 miliardi di Sofficini che, se fossero messi intorno alla circonferenza della terra, coprirebbero 6 volte la circonferenza della terra". A fare da sfondo al successo di questo prodotto una comunicazione di successo, accattivante e con claim che rimangono in mente. Marco Miglioranza - Southern Europe Head of Marketing Findus: "Partiti dagli anni Settanta con le prime produzioni industriali e il primo claim storico che ricordiamo 'il piatto che libera dall'abitudine', quindi superare la routine alimentare del tempo". "Poi con il famosissimo jingle che ha fatto la storia della televisione italiana e della pubblicità italiana 'il sorriso che c'è in te' per muovere poi su un altro frame di comunicazione che è sostanzialmente quello delle famiglie del sorriso". "Fino ad arrivare alla più famosa delle famiglie, la famiglia dei camaleonti con il nostro eroe Carletto, quindi il bambino che è in ognuno di noi e che racconta appunto questo elemento di divertimento, di gusto, sempre al centro delle nostre tavole". E, per celebrare questo compleanno ad ottobre e novembre in ogni confezione di Sofficini ci sarà un gadget da collezionare: sette Carletti ispirati alle Meraviglie del Mondo Moderno.