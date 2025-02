Bullismo, flashmob a Montecitorio per "Il ragazzo dai pantaloni rosa" Roma, 7 feb. (askanews) - Flashmob per dire "No al Bullismo" a Roma, davanti a Montecitorio. Nella Giornata mondiale contro il bullismo e cyberbullismo, un gruppo di ragazzi del Liceo Scientifico "Ignazio Vian" di Bracciano, dove insegna Teresa Manes, madre di Andrea Spezzacatena, vittima del bullismo, hanno indossato i pantaloni rosa e ballato una coreografia per ricordare lui e "Il ragazzo dai pantaloni rosa", che è stato poi presentato alla Camera. La proiezione del film di Margherita Ferri (prodotto e distribuito nei cinema da Eagle Pictures), dedicato alla memoria di Andrea Spezzacatena, si è tenuta presso l'Auletta dei Gruppi della Camera dei deputati Devis Dori, deputato di Avs primo firmatario della legge 70/2024 contro il bullismo, che ha organizzato l'evento. Anche Teresa Manes è intervenuta nel dibattito dopo il film, davanti ai ragazzi, insieme al professor Ernesto Caffo, presidente di Telefono azzurro e a Roberto Proia, sceneggiatore e produttore di Eagle Pictures.