Buchmesse, "Gli italiani nel mondo orgogliosi di questa presenza" Francoforte, 19 ott. (askanews) - "E' molto importante essere alla Buchmesse, è un punto d'orgoglio per l'Italia essere presente è una più importante manifestazione a livello culturale di promozione dei libri che c'è nel mondo. L'Italia è Ospite d'onore con questo tema bellissimo, Radici nel futuro, che mette insieme quelle che sono le nostre tradizioni, con nostra cultura, l'enorme patrimonio italiano e al tempo stesso le nuove generazioni, come proiettarle nel futuro ed è per questo che siamo venuti qui". Lo ha detto ad askanews il ministro plenipotenziario Luigi Maria Vignali, direttore generale per gli Italiani all'estero, intervennero alla Buchmesse di Francoforte nell'ambito del programma del Paese Ospite d'onore. "Gli italiani nel mondo - ha aggiunto Vignali - sono orgogliosi delle tradizioni, come per esempio la musica, i vari aspetti culturali, io direi anche l'enogastronomia, anche quella è cultura; la lingua però è un elemento importante, delicato e dobbiamo continuare a sviluppare la lingua attraverso i libri ed è per questo anche che siamo qui a Francoforte".