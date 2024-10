Buchmesse, Geronimo Stilton: amo condividere storie per tutti Francoforte, 19 ott. (askanews) - "Sono onorato e grato di essere qui in Germania, è stratopico, amo scrivere storie per tutti e questo valore spero arrivi agli amici più lontani, più vicini, perché la condivisione è fondamentale". Lo ha detto ad askanews Geronimo Stilton, il famoso topo giornalista dei libri di Elisabetta Dami, che è tra gli ospiti dell'Italia Paese Ospite d'onore alla Buchmesse di Francoforte.