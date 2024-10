Buchmesse, Elisabetta Dami: Geronimo racconta creatività italiana Francoforte, 19 ott. (askanews) - "È un'emozione meravigliosa, essere qui. Geronimo è nato tanti anni fa per donare un sorriso ai bambini malati, per donare speranza e coraggio e da allora continua a educare i ragazzi con i suoi libri e a noi piace pensare che la sua fantasia italiana riesca a educare ragazzi di tutto il mondo ai valori fondamentali che per loro sono importanti per crescere bene. È la creatività italiana che passa in tutto il mondo e che valica ogni frontiera". Lo ha detto ad askanews Elisabetta Dami, la creatrice di Geronimo Stilton, il topo giornalista le cui avventure sono lette da milioni di ragazzi, a proposito della partecipazione alla Buchmesse di Francoforte nella quale l'Italia è Paese Ospite d'onore.