Buchmesse, Claudio Magris: la letteratura nasce dalla realtà Francoforte, 17 ott. (askanews) - Claudio Magris, uno dei più importanti intellettuali e scrittori del nostro Paese, è tornato alla Buchmesse di Francoforte a rappresentare l'Italia Paese Ospite d'onore, come era già accaduto nel 1988. Nell'Arena di Piazza Italia Magris ha letto un suo racconto insieme a Helena Janeczek e poi ha parlato della relazione tra scrittori e lettori. "Io credo molto nel rapporto tra chi scrive e chi legge - ha detto - perché molte volte finisce per dare a chi scrive un senso che chi scriveva non aveva così chiaro davanti a sé". Autore di saggi e romanzi, docente di letteratura tedesca e cantore di una Mitteleuropa che, da Trieste, ha sempre respirato e letto, Claudio Magris è un uomo che vive letteratura, che pensa letteratura e la sa interpretare. "Se c'è una piccola cosa di cui posso, non dico vantarmi, ma compiacermi - ha aggiunto dal palco - è che in un libro come Danubio, che è pieno di cose pazzesche, niente è inventato. Io sento profondamente il fatto che soprattutto la scrittura si confronta non tanto e non solo con i propri fantasmi, ma con il modo in cui nei propri fantasmi, ognuno ne ha uno naturalmente o più di uno, sono entrate le immagini e le realtà del mondo. E da questo punto di vista io credo di non aver scritto nessun libro inventato, nel senso con storie che possano essere smentite, ma di avere raccolto delle cose che erano come nell'aria". In qualche modo è la realtà, unita allo sguardo dello scrittore, a essere la radice dei racconti e della scrittura. E proprio le radici, pensate nel futuro, sono il tema della partecipazione italiana alla Buchmesse 2024.