Brics, Putin e Xi: l'asse russo-cinese fattore di stabilizzazione Kazan, 22 ott. (askanews) - Il presidente cinese Xi Jinping ha definito i BRICS un fattore decisivo per la formazione di un nuovo ordine mondiale, multipolare e equo. "Il mondo sta subendo profondi cambiamenti mai visti in un secolo e la situazione internazionale sta diventando caotica e interconnessa. Ma credo fermamente che la profonda amicizia tra Cina e Russia di generazione in generazione non cambierà. La responsabilità di servire il popolo non cambierà I BRICS agiscono come un fattore di formazione del sistema nella formazione di una multipolarità equa e ordinata e di una globalizzazione economica intensiva accessibile al pubblico", ha affermato Xi durante un incontro con il presidente russo Vladimir Putin a Kazan, in Russia, nell'ambito dei lavori del summit dei BRICS, aggiungendo che la Cina apprezza molto il lavoro della Russia durante la sua presidenza nei BRICS. Per Putin la cooperazione russo-cinese negli affari mondiali agisce come uno dei principali fattori di stabilizzazione nell'arena globale. "Intendiamo aumentare ulteriormente il coordinamento in tutte le piattaforme multilaterali per garantire la sicurezza globale e un giusto ordine mondiale".