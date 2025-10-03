Brescia in piazza per Flotilla e Gaza, il corteo attraversa la città Brescia, 3 ott. (askanews) - In migliaia in piazza a Brescia nel giorno di manifestazioni e sciopero in tutta Italia per la Global Sumud Flotilla e in solidarietà con i palestinesi. Il corteo è partito alle 10 da Piazza della Loggia per poi attraversare la città al grido di "Palestina libera dal fiume fino al mare", fra moltissimi studenti, lavoratori, famiglie che sventolano bandiere palestinesi. Secondo fonti fra gli organizzatori ci sarebbero circa 25mila persone.