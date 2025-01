Brasile: garantiremo dignità agli espulsi dagli Stati Uniti Milano, 29 gen. (askanews) - Il ministro degli Esteri brasiliano, Mauro Vieira, ha afferma che il governo collaborerà con gli Stati Uniti per garantire che i processi di rimpatrio rispettino "gli standard minimi di dignità" per i cittadini. Il 25 gennaio, il governo brasiliano ha denunciato un "flagrante disprezzo" per i diritti di decine di migranti espulsi dagli Stati Uniti, con alcuni che hanno affermato di essersi visti negare acqua e accesso al bagno durante il volo di ritorno. "Stiamo lavorando per trovare soluzioni e modalità adeguate affinché i brasiliani rimpatriati possano raggiungere il Brasile, ma con la massima attenzione al rispetto dei diritti umani, alle necessarie condizioni di viaggio e all'assistenza necessaria ai passeggeri dei voli", ha dichiarato il ministro.