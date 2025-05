Brasile, festa a Rio per Ancelotti: accolto con calore dai tifosi Rio de Janeiro, 26 mag. (askanews) - Festa a Rio de Janeiro per Carlo Ancelotti, accolto calorosamente all'aeroporto della città carioca dal presidente della Brazilian Football Confederation (CBF), Samir Xaud, e i tifosi con le bandiere del Brasile. L'allenatore azzurro, 65 anni, è il primo non brasiliano a guidare la nazionale brasiliana in sessant'anni. Ancelotti ha detto di puntare a far rinascere la gloria calcistica del Brasile e a riavvicinare la squadra ai suoi fan. Si tratta di una delle nazionali di calcio più titolate, con cinque vittorie nel campionato mondiale, l'ultima delle quali risale al 2002.