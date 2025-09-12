Giovedì 11 Settembre 2025

Se la Polonia si blinda

Beppe Boni
Se la Polonia si blinda
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Testamento ArmaniDroni PoloniaTrumpIsraele GazaCharlie KirkAudizioni X Factor
Acquista il giornale
VideoBrasile, Bolsonaro condannato a 27 anni e tre mesi: le reazioni in piazza
12 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Brasile, Bolsonaro condannato a 27 anni e tre mesi: le reazioni in piazza

Brasile, Bolsonaro condannato a 27 anni e tre mesi: le reazioni in piazza

C'e' chi festeggia la condanna per golpe e chi invece si dispera, i suoi sostenitori