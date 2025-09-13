Sabato 13 Settembre 2025

Kirk, brutto clima anche in Italia

Bruno Vespa
Kirk, brutto clima anche in Italia
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Guerra EuropaTyler RobinsonTestamento ArmaniMondiali atleticaMotoGp
Acquista il giornale
VideoBrasile, ancora festeggiamenti per la condanna di Bolsonaro
13 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Brasile, ancora festeggiamenti per la condanna di Bolsonaro

Brasile, ancora festeggiamenti per la condanna di Bolsonaro

Le immagini della scorsa notte a Brasilia. A Rio un cartonato dell'ex presidente "carcerato"