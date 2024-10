Brand USA, l'attrattiva per gli US States mai stata così forte Londra, 22 ott. (askanews) - L'attrattiva degli USA non è mai stata così forte. Secondo un recente rapporto del World Travel and Tourism Council, gli Stati Uniti sono il mercato turistico più potente al mondo. Nel suo saluto di benvenuto alla Brand Usa Travel week a Londra, Fred Dixon, neo Ceo e presidente di Brand Usa, ha segnalato che la spesa per persona dei turisti italiani negli Stati Uniti ha registrato il balzo maggiore tra tutti i paesi di provenienza tra il 2019 e il 2023, assestandosi su 4.372 dollari nel 2023. E nonostante la forza del dollaro e la crisi globale del costo della vita, i visitatori italiani continuano a viaggiare negli Stati Uniti, esplorando sia le mete tradizionali che le destinazioni meno note Jackie Ennis, vice presidente, global trade development di Brand USA: "Dopo la pandemia abbiamo assistito a un enorme cambiamento. Una notevole ripresa del mercato italiano. Quest'anno in realtà, da inizio anno, stiamo osservando quasi 841.000 visitatori che sono arrivati negli Stati Uniti nei primi nove mesi dell'anno e ciò rappresenta un balzo quasi del 18%.", dichiara ad askanews. Nel 2023, il turismo nazionale e internazionale ha contribuito all'economia a stelle strisce con un record di 2.300 miliardi di dollari, quasi il doppio che in qualsiasi altra nazione. E per quello che riguarda i turisti italiani negli Usa, la ripresa è stata molto forte. "Ma quello che stiamo vedendo è un modello diverso e non arrivano solo nei mesi di luglio e agosto ma in realtà anche nella stagione intermedia, nella stagione invernale e c'è anche quel desiderio di esplorare angoli diversi degli Stati Uniti". Dunque pur restando l'affetto indissolubile per New York, Miami e spesso Las Vegas, si aggiungono nuovi amori. "Forse vogliono provare un ranch in Texas o andare a Chicago e iniziare la Route 66 o la Pacific Coast Wine Trail, il Pacifico, l'Oregon e Washington fino alla costa della California settentrionale: stiamo insomma assistendo sicuramente a quel tipo di crescita del mercato italiano". Servizio di Cristina Giuliano Montaggio askanews Immagini askanews, archivio