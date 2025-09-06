Boselli (Camera Moda): Armani lascia tanto come stilista e imprenditore Milano, 6 set. (askanews) - Giorgio Armani lascia "tantissimo come uomo prima di tutto, come stilista, ma io dico anche come grande imprenditore e qui è un unico di Armani, perché è riuscito a fare le due cose". Lo ha detto Mario Boselli, presidente onorario della Camera della Moda, arrivando alla camera ardente di Giorgio Armani, allestita all'Armani/Teatro a Milano. "È una cosa che capita raramente, o si è dei grandi creativi o dei manager, lui era tutti e due le cose lo ricorderemo non solo per questo", ha aggiunto.