Domenica 2 Novembre 2025

E l’Europa resta immobile

Agnese Pini
E l’Europa resta immobile
Video
Boscoreale, un conoscente della vittima sul luogo della sparatoria
2 nov 2025
2 nov 2025
Boscoreale, un conoscente della vittima sul luogo della sparatoria

Un conoscente del 18enne ucciso in una sparatoria a Boscoreale è giunto sul posto domenica mattina ed ha parlato con i giornalisti. Il giovane ha detto di essere stato avvertito dell'accaduto e di essere accorso in Piazza Pace per vedere cosa fosse successo.

Un conoscente del 18enne ucciso in una sparatoria a Boscoreale è giunto sul posto domenica mattina ed ha parlato con i giornalisti. Il giovane ha detto di essere stato avvertito dell'accaduto e di essere accorso in Piazza Pace per vedere cosa fosse successo.

