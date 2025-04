Borse Europa rimbalzano dopo tre sedute di crolli, Milano +2,44% Milano, 8 apr. (askanews) - Un rimbalzo tutto positivo per le Borse in Europa, così come in precedenza per la maggior parte dei mercati dell'Asia, mentre anche Wall Street è in forte recupero dopo tre sedute consecutive di tracolli. A fine contrattazioni Londra segna un più 2,78%, Francoforte più 2,93%, Parigi più 2,50%. A Piazza Affari l'indice Ftse-Mib ha chiuso al +2,44%. Poco mosso il rapporto euro-dollaro che si fissa a 1,0918 dopo l'altalena delle ultime sedute, nel quadro di altissima volatilità causata dalle tensioni per i dazi commerciali decisi dal tycoon e presidente degli Stati Uniti Trump. Il negoziato con gli Usa "deve vederci tutti impegnati e a tutti i livelli sarò a Washington il prossimo 17 aprile e ovviamente intendo affrontare anche questa questione con il Presidente americano" ha annunciato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, all'incontro con le categorie produttive sui dazi. Il presidente americano nel frattempo ha avuto telefonate che di fatto hanno aperto trattative con Corea del Sud e Giappone. Il segretario di Stato al Tesoro, Scott Bessent ha riferito che una delegazione giapponese giungerà a Washington già questa settimana.