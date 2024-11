Borrell: non ci sono scuse per non attuare la tregua in Libano Milano, 26 nov. (askanews) - "Non ci sono scuse oggi per non attuare il cessate il fuoco, altrimenti il Libano crollerà". Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell, a margine del G7 Affari esteri di Fiuggi, ricordando che intere regioni del sud del Paese "sono state distrutte". "Quindi speriamo che oggi il governo di Netanyahu approvi l'accordo di cessate il fuoco proposto da Stati Uniti e Francia. Basta scuse. Basta richieste aggiuntive. Basta con questi combattimenti. Basta con le uccisioni e iniziamo a pensare alla pace"