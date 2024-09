Borrell: d'accordo con Meloni, ma l'Italia permetta l'uso di armi in Russia Cernobbio (Co), 7 set. (askanews) - "Devo dire che sono molto d'accordo, al 100%, con la presidente Meloni che oggi è stata molto chiara, ma a riguardo perché l'Italia non permette all'Ucraina di usare le armi che fornisce per colpire le basi russe all'interno del territorio russo? Sono belle parole, ma sarebbe molto meglio se permettessimo all'Ucraina di difendersi in modo efficiente, perché altrimenti la Russia sta distruggendo l'Ucraina nella piena impunità. Con la stessa impunità con cui Israele sta distruggendo Gaza". Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la Politica estera, Josep Borrell, nel suo intervento al Forum Ambrosetti di Cernobbio (Co). Sull'Ucraina, ha detto la premier Meloni a Cernobbio, "non dobbiamo mollare, io capisco che l'opinione pubblica è preoccupata" ma "dobbiamo fare attenzione alla propaganda russa", perché in merito alla "presunta imminente vittoria della Russia i dati dicono qualcosa di diverso" e cioè che è "uno stallo".