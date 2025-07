Bonomi Group punta sul Golfo con il Dubai Hub for Made in Italy Milano, 30 giu. (askanews) - Bonomi Group, realtà italiana attiva nel settore dell'Energy e dell'idraulica industriale, è entrata ufficialmente a far parte del Dubai Hub for Made in Italy di Italiacamp. Nato in Italia agli inizi del 1900, il Bonomi Group è presente con le sue tecnologie in tutto il mondo, operando in diversi settori chiave dell'industria e offrendo un portafoglio di prodotti e soluzioni su misura. "Ogni azienda - ci ha spiegato Marco Tassotto, General Manager di Bonomi UAE - ha una focalizzazione specifica ed è nata attorno a prodotti e soluzioni che sono stati sviluppati sia per determinati mercati, che per determinate aree geografiche, e questo naturalmente ha portato allo sviluppo di soluzioni specifiche e certificate. Unitamente a questo, c'è un fattore di competenze trasversali". Oggi Bonomi Group ha rafforzato la propria presenza nella regione con la nascita di Bonomi UAE. Una scelta strategica che mira a rispondere in modo sempre più efficace alle necessità del mercato locale, garantendo presenza diretta, rapidità nei servizi e supporto costante. "Dubai - ha aggiunto Tassotto - è una finestra aperta, non solo sul Medio Oriente, ma un po' su tutto il mondo e in particolaresu Africa, Medio Oriente ed Estremo Oriente. La presenza in loco è stata una scelta fondamentale. Abbiamo iniziato, e questo con una visione di breve-medio periodo, focalizzandoci sul settore dell'energy e dell'oil and gas, essendo il mercato che nella zona ha vissuto il maggior sviluppo negli ultimi anni. La nostra idea naturalmente è quella di aver messo un piede nella zona per poi includere nei nostri piani futuri anche altri settori che stanno vedendo in tutta l'area uno sviluppo importantissimo, del settore civile e del settore industriale". Con questa scelta Bonomi Group si è dato una missione: essere più vicino ai clienti per accompagnarli nei loro progetti, valorizzando l'eccellenza italiana e l'adattabilità delle proprie soluzioni ai diversi contesti applicativi.